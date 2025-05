LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: in gara Simonelli, Tortu e Sibilio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la Diamond League 2025, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Dopo il doppio impegno in terra cinese di fine aprile, ci si avvicina al Vecchio Continente con l’evento programmato nella capitale qatariota, appuntamento che dà il via a una serie di cinque appuntamenti consecutivi che infiammeranno il circuito fino alla fine di giugno.

Ben sei italiani saranno protagonisti della terza tappa della Diamond League. I nomi più attesi sono quelli di Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio. Il velocista milanese, reduce dall’impegno svolto nelle World Relays, si cimenterà nei 200 incrociando tra gli altri il campione olimpico Letsile Tebogo. Simonelli e Sibilio, invece, saranno della partita rispettivamente nei 100hs e nei 400hs – dove sarà presente Kasper Warholm. Entrambi sono rientrati da poco dagli stop causati da alcune noie fisiche, ma sarà comunque interessante vedere come si comporteranno i due talenti azzurri.

Molto interessante la gara del salto in alto maschile. Oltre a vedere all’opera i tre medagliati di Parigi, con il padrone Mutaz Barshim a far da capofila, saranno della partita Marco Fassinotti e il 19enne Matteo Sioli, alla prima esperienza in Diamond League. La pattuglia italiana è completata da Roberta Bruni nel salto con l’asta. Tra le stelle internazionali, l’attenzione sarà riposta principalmente su Shelly-Ann Fraser-Pryce, impegnata nei 100 metri e Neeraj Chopra, specialista del giavellotto.

