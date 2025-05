L’Italia vince il medagliere femminile agli Europei di ginnastica artistica! Terza piazza generale: la classifica

L’Italia ha conquistato otto medaglie agli Europei 2025 di ginnastica artistica, che si sono conclusi oggi a Lipsia (Germania): due ori (squadra femminile e concorso generale individuale con Manila Esposito), un argento (corpo libero con Esposito) e cinque bronzi (squadra maschile, coppia mista con Esposito e Lorenzo Minh Casali, corpo libero con Casali, cavallo con maniglie con Gabriele Targhetta, bronzo con Sofia Tonelli).

La nostra Nazionale sperava di imporsi nel medagliere della rassegna continentale, ma il bottino guadagnato in Germania non è stato sufficiente per il trionfo. A trionfare sono stati proprio i padroni di casa grazie a tre ori (coppia mista, Karina Schoenmaier al volteggio, Nils Dunkel alle parallele pari), mentre l’Italia ha concluso in terza piazza alle spalle anche della Gran Bretagna (2-3-0, ori con la squadra maschile e con Luke Whitehouse al quadrato).

Le ragazze del CT Enrico Casella sono riuscite a vincere il medagliere femminile con due ori, un argento e un bronzo, superando così di misura il Belgio trascinato da Nina Derwael (2-0-1). Nona piazza per i ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro con tre bronzi, ha avuto la meglio la Gran Bretagna con due ori. Di seguito il medagliere degli Europei 2025 di ginnastica artistica.

MEDAGLIERE EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2025

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 3 2 1 6 2. Gran Bretagna 2 3 0 5 3. Italia 2 1 5 6 4. Armenia 2 1 1 4 5. Belgio 2 0 1 3 6. Turchia 2 0 0 2 7. Romania 1 1 2 4 8. Grecia 1 0 0 1 8. Lituania 1 0 0 1 10. Svizzera 0 2 0 2 11. Francia 0 1 2 3 12. Ungheria 0 1 1 2 12. Spagna 0 1 1 2 14. Bulgaria 0 1 0 1 15. Ucraina 0 0 1 1

MEDAGLIERE MASCHILE

# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Gran Bretagna 2 2 0 4 2. Armenia 2 1 1 4 3. Turchia 2 0 0 2 4. Germania 1 1 1 3 5. Grecia 1 0 0 1 6. Lituania 1 0 0 1 7. Svizzera 0 2 0 2 8. Francia 0 1 1 2 9. Italia 0 0 3 3 10. Ungheria 0 0 1 1 10. Ucraina 0 0 1 1

MEDAGLIERE FEMMINILE