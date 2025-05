La Ferrari salva la faccia con una buona rimonta, ma Verstappen e McLaren sono troppo lontani

Un brodino per la Ferrari a Imola. La domenica sul tracciato del Santerno ha riservato alla scuderia di Maranello il quarto posto del britannico Lewis Hamilton e il sesto del monegasco Charles Leclerc. Un piazzamento che, visti l’undicesimo e il dodicesimo posto delle qualifiche, ha un valore positivo, ma chiaramente non può essere soddisfacente per le ambizioni della Rossa.

Se è vero che le prestazioni della vettura siano state migliori con benzina nel serbatoio piuttosto che con poca, resta il fatto che la Red Bull di Max Verstappen e le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri siano distanti, in una gara in cui la Virtual Safety Car e la Safety Car sono andate a incidere sugli equilibri in pista.

Problematiche che si esprimono soprattutto il sabato con le mescole soft, quando c’è bisogno di massimizzare la prestazione. Le gomme nuove, finora, sono state un enigma per la SF-25 e appare paradossale che questa vettura renda meglio con gli pneumatici usati.

Inoltre, è necessario anche trovare una sintesi nella comunicazione dal momento che da una parte ci si trova a prendere nota delle lamentele di Leclerc soprattutto, che più volte ha parlato di un potenziale (scadente) già espresso dalla macchina, rispetto alle affermazioni del Team Principal Frederic Vasseur a rappresentare la Rossa come una monoposto con velocità, ma con un set-up inadeguato.