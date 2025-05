Judo, Italia con almeno quattro teste di serie ai Mondiali 2025. I ranking aggiornati

La Nazionale italiana di judo si presenterà ai Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno) con un gruppo estremamente competitivo e ambizioso, reduce da una trionfale edizione degli Europei a Podgorica in cui è stato realizzato il nuovo record azzurro di medaglie in una rassegna continentale senior (8 individuali e poi l’argento nella prova a squadre miste).

Rispetto ai 18 atleti che hanno preso parte quasi un mese fa alla trasferta in Montenegro ci dovrebbe essere una sola novità, con la campionessa olimpica in carica della -78 kg Alice Bellandi che tornerà sul tatami sostituendo la sfortunata Veronica Toniolo, infortunatasi al ginocchio nel corso della finale del Team Event contro la Georgia dopo aver ottenuto il bronzo nei -57 kg.

La formidabile bresciana verrà sicuramente inclusa nel novero delle teste di serie a Budapest proprio come Assunta Scutto nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg e Manuel Lombardo nei -73 kg, che occupano tutti una delle prime 8 posizioni nella World Ranking List aggiornata (che farà fede per la definizione del seeding iridato) dopo il recente Grand Slam di Astana.

Antonio Esposito è numero 9 al mondo nei -81 kg e deve sperare che almeno uno della top8 non sia presente a metà giugno in Ungheria, mentre per tutti gli altri italiani sarà quasi impossibile rientrare tra le otto teste di serie nelle rispettive categorie di peso. Buone notizie invece in vista del sorteggio per la prova a squadre dei Mondiali, con l’Italia che sarà n.4 del seeding (in quell’evento sono solo quattro le teste di serie) ed eviterà sicuramente le corazzate Francia e Giappone almeno fino ad un’eventuale semifinale.

