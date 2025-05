Judo, Enrico Bergamelli settimo nei -100 kg del Grand Slam ad Astana

Calato il sipario sull‘edizione 2025 del Grand Slam di Astana (Kazakistan), ultimo appuntamento del World Tour di judo prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). Un day-3 in cui l’Italia non è riuscita ad arricchire i podi conquistati in questa competizione, ricordando il terzo posto di Susy Scutto nei -48 kg femminili e soprattutto la vittoria di Giorgia Stangherlin nei -70 kg femminili.

Sui tatami kazaki Tiziano Falcone (-90 kg uomini) ed Enrico Bergamelli (-100 kg uomini) hanno cercato di tenere alto il vessillo italico. Il migliore dei due è stato Bergamelli, che ha concluso in settima posizione la sua giornata. L’atleta del C.S. Carabinieri, dopo aver sconfitto il mongolo Enkhbayar Altanashagai e il sudcoreano Seheon Kim entrambi con un doppio waza-ari, si è dovuto inchinare nei quarti di finale al padrone di casa Marat Baikamirov, dovendo quindi andare ai ripescaggi.

Nei recuperi, opposto all’altro kazako Bakzan Baitas, non è riuscito a opporsi a dovere e l’ippon ha sancito la chiusura del confronto. In questa categoria, la vittoria è andata al giapponese Dota Arai, a segno nell’atto conclusivo contro lo svizzero Daniel Eich. Il podio è stato completato dai due kazaki già citati, ovvero Baikamurov e Baitas.

Per quanto riguarda Falcone, l’atleta delle Fiamme Gialle è stato eliminato al primo turno dal forte sudcoreano Jonghoon Kim. -90 kg maschili in cui è stata la Russia a fare la voce grossa con la vittoria di Mikhail Igolnikov e il secondo posto di Egor Malkin. La top-3 è stata completata dal ceco Adam Kopecky e dal greco Theodoros Tselidis.

Nei +100 kg uomini ancora Giappone in evidenza vista l’affermazione di Hyoga Ota, vittorioso nella finale contro il kazako Yerassyl Kazhybayev. Sul terzo gradino del podio sono saliti il polacco Grzegorz Teresinski e il georgiano Saba Inaneishvili. Nelle categorie femminili, che non avevano azzurre al via, i -78 kg hanno sorriso alla sudcoreana Minju Kim, che ha battuto la giapponese Mao Izumi. La brasiliana Beatriz Freitas e la tedesca Julie Hoelterhoff hanno completato la top-3. Ancora gioie per la Corea del Sud nei +78 kg, visto il successo di Hyeonji Yee, a segno contro la forte francese Julia Tolofua. Terzo posto per la giapponese Ruri Takahashi e la cinese Niu Xinran.