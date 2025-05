Italia-Svezia oggi, Nations League calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Una sfida importante. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 18:20 si gioca a Parma Italia-Svezia, match valido per la Nations League 2025 di calcio femminile. Si tratta di un incontro non poco ostico per le azzurre, pronte a battagliare con le nordiche, attualmente in testa al raggruppamento 4 con due lunghezze di vantaggio non solo sulla compagine tricolore, ma anche sulla Danimarca, appaiata a pari punti.

L’obiettivo per le ragazze seguite da Andrea Soncin sarà quello di dare continuità alla vittoria, di personalità, avuta contro le danesi lo scorso 8 aprile, quando si imposero con il risultato di 3-0. Sul piatto c’è quindi non solo la volontà di terminare questa fase conservando il secondo posto (ideale per rimanere in Lega A), ma anche quello di puntare eventualmente anche alle Finals, traguardo che sarebbe una bella iniezione di fiducia in vista dei Campionati Europei.

Manuela Giugliano e Co si ritroveranno davanti delle rivali di alto livello, abituate a giocare in contesti prestigiosi e ad arrivare in fondo ai Tornei, come dimostra la semifinale alla rassegna continentale del 2022, i due terzi posti negli ultimi due Mondiali e i due argenti alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020. Battere la Svezia, consentirebbe dunque all’Italia di compiere un ulteriore passo in avanti, anche in termini di status. Ma non bisognerà avere paura.

La partita tra Italia e Svezia, valida per la Nations League 2025 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 30 maggio a Parma. La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 30 maggio

Ore 18.00 Italia vs Svezia allo Stadio Ennio Tardini – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport