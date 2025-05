Italia-Iran oggi, amichevole volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi venerdì 30 maggio (ore 16.00) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Germania nel test disputato domenica a Monaco e scenderà in campo a Cavalese per fronteggiare gli asiatici in una sfida di avvicinamento alla Nations League (esordio a Quebec City con i quattro incontri tra l’11 e il 15 giugno), che tra l’altro verrà replicata domani a Padova.

Il CT Fefé De Giorgi potrà puntare su elementi di rilievo come il palleggiatore Simone Giannelli; gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo. Altri big come i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso torneranno a disposizione più tardi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile che si disputa a Cavalese. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-IRAN VOLLEY OGGI

Venerdì 30 maggio

Ore 16.00 Italia vs Iran – Diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di FIPAV.

Diretta Live testuale: OA Sport.