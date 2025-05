Italia-Iran oggi, amichevole volley 2025: orario 31 maggio, tv, programma, streaming

Oggi sabato 31 maggio maggio (ore 18.30) si gioca Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Padova per fronteggiare nell’ultimo test di avvicinamento alla Nations League (in programma a Quebec City tra una decina di giorni). Si tratta della rivincita della partita disputata ieri pomeriggio a Cavalese.

Rifinitura generale per diversi big a disposizione del CT Fefé De Giorgi: il palleggiatore Simone Giannelli; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo. Più del risultato sarà importante oliare certi meccanismi in vista dei match importanti che attendono gli azzurri durante l’estate.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, incontro amichevole di volley maschile che si disputa a Cavalese. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play Sport 2 e Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-IRAN VOLLEY OGGI

Sabato 31 maggio

Ore 18.30 Italia vs Iran – Diretta streaming su Rai Play Sport 2 e Discovery+

PROGRAMMA ITALIA-IRAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.