Internazionali d’Italia, Sabalenka e Gauff approdano agli ottavi. Fuori Emma Navarro

La domenica del torneo WTA di Roma è dedicata ai match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone. Rispettano il pronostico favorevole e approdano agli ottavi di finale la numero uno del mondo Aryna Sabalenka e la statunitense Coco Gauff, quarta favorita del seeding. La danese Clara Tauson elimina, a sorpresa, l’americana Emma Navarro.

Aryna Sabalenka impiega due ore e quindici per avere ragione di Sofia Kenin. La bielorussa piega la statunitense con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. L’ucraina Marta Kostyuk elimina 6-4 6-2, in un’ora e trentacinque minuti, la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 24.

Esce prepotentemente alla distanza Emma Raducanu. La giocatrice inglese, dopo aver perso in volata, il primo parziale, spazza via Veronika Kudermetova imponendosi con il punteggio di 5-7 6-0 6-1. Coco Gauff, testa di serie numero 4, doma 7-5 6-3, in un’ora e quarantadue minuti, la polacca Magda Linette.

La canadese Bianca Andreescu regola 6-2 6-4, in un’ora e ventotto minuti, la kazaka Elena Rybakina. Importante successo in rimonta per Clara Tauson. La giocatrice danese, testa di serie numero 22, doma, in due ore e nove minuti, la statunitense Emma Navarro per 3-6 6-0 6-4.

La cinese Qinwen Zheng domina la scena contro Magdalena Frech e infligge, in un’ora e ventinove minuti, un perentorio 6-3 6-2 alla giocatrice polacca. Nell’ultimo match di giornata la russa Mirra Andreeva, settima favorita del seeding, disinnesca il pericolo Linda Noskova superando 6-1 7-5 la tennista ceca.