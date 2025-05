Internazionali d’Italia 2025, Shnaider sfiderà Paolini nei quarti di finale. Avanti Sabalenka, Gauff e Andreeva

La settimana degli Internazionali d’Italia femminili inizia con la disputa degli ottavi di finale. Sarà la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, ad affrontare Paolini nei quarti di finale. Avanzano la testa di serie numero uno Aryna Sabalenka, la statunitense Coco Gauff e Mirra Andreeva.

Nell’incontro di apertura la statunitense Peyton Stearns, bissa il successo contro Madison Keys, vince 6-4 3-6 7-6, in due ore e quarantatré minuti, l’interminabile battaglia con la giapponese Naomi Osaka e approda ai quarti di finale. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, liquida 6-2 6-3, in un’ora e diciassette minuti, l’ostacolo Elise Mertens. Nell’ultimo match di giornata Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, s’impone, ancora una volta, sull’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-1 7-6(8) in poco più di due ore.

Jasmine Paolini supera 7-5 6-2, con una prova di enorme spessore, la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero 17. Rispetta il pronostico favorevole Coco Gauff. La statunitense, testa di serie numero 4, travolge 6-1 6-2, in un’ora e ventuno minuti, l’inglese Emma Raducanu.

L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 16, piega 6-4 6-2, in un’ora e ventisette minuti, la statunitense Danielle Collins. La russa Mirra Andreeva, settima favorita del seeding, ribalta lo svantaggio iniziale ed elimina 5-7 6-2 6-3 la danese Clara Tauson, testa di serie numero 22, in due ore e trentasei minuti. La cinese Qinwen Zheng, ottava favorita del seeding, regola 7-5 6-1, in un’ora e trentacinque minuti, la canadese Bianca Andreescu.