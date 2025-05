Internazionali d’Italia 2025 oggi: orari 13 maggio, programma, tv, ordine di gioco, streaming

Oggi, martedì 13 maggio, ottava giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma. Sui campi del Foro Italico assisteremo agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile e ai quarti del main draw del singolare femminile. Per questo, ci saranno match ad alto contenuto tecnico che regaleranno non poco spettacolo agli appassionati.

Sono tre gli azzurri che si giocheranno le loro chance di andare avanti nel torneo. Tra gli uomini ci si riferisce a Jannik Sinner e a Lorenzo Musetti. Il pusterese, tornato a giocare dopo tre mesi di stop per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”, sarà opposto all’argentino Francisco Cerundolo. Un match complicato per il n.1 del mondo per la sua attuale forma e anche per la condizione del proprio avversario.

Il toscano, invece, giocherà contro il russo Daniil Medvedev e vorrà far valere la sua maggior propensione alla terra rossa. Certo, il russo ha vinto il suo ultimo torneo nel 2023 proprio nella Città Eterna e ha dimostrato in passato, quindi, di accendersi in un contesto sulla carta poco favorevole. In ambito femminile, Jasmine Paolini andrà a caccia delle semifinali, affrontando la forte tennista russa Diana Shnaider, in grande ascesa. Da citare anche i match dei doppi, con Musetti e Lorenzo Sonego coinvolti nel tabellone maschile e Tyra Grant/Lisa Pigato in campo nel femminile.

L’ottava giornata degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis a Roma prenderà il via a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva per quanto concerne il tabellone di singolare maschile sarà affidata a Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e fino alle 16.00 a Sky Sport Arena (204) sfruttando le app. Sky Sport Plus (per i clienti Sky) ed Extra Match (clienti NOW); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. Per quanto concerne, il tabellone femminile ci sarà il simulcast tra i canali di Sky Sport citati e SuperTennis HD; in streaming con le piattaforme a pagamento menzionate, supertennis.tv e SuperTennix. Su Rai 1 HD sarà possibile seguire il match di Jannik Sinner e in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle partite di Jasmine Paolini, Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti.

ORDINE DI GIOCO INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

Martedì 13 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Karen Khachanov RUS vs Carlos Alcaraz ESP

Jasmine Paolini ITA vs Diana Shnaider RUS (Non prima 13:00)

Jannik Sinner ITA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)

Peyton Stearns USA vs Elina Svitolina UKR (Non prima 19:00)

Jaume Munar ESP vs Casper Ruud NOR (Non prima 20:30)

Grand Stand Arena – ore 11:00

Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Sander Arends NED / Luke Johnson GBR

Matthew Ebden AUS / John Peers AUS vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Lorenzo Musetti ITA vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 14:00)

Arthur Fils FRA vs Alexander Zverev GER (Non prima 17:00)

Tommy Paul USA vs Alex de Minaur AUS

SuperTennis Arena – ore 11:00

Jack Draper GBR vs Corentin Moutet FRA

Hubert Hurkacz POL vs Jakub Mensik CZE

Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Sander Gille BEL / Jan Zielinski POL

Hao-Ching Chan TPE / Giuliana Olmos MEX vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Pietrangeli – ore 11:00

Joe Salisbury GBR / Neal Skupski GBR vs Rohan Bopanna IND / Adam Pavlasek CZE

Alexandra Eala PHI / Coco Gauff USA vs Tyra Caterina Grant ITA / Lisa Pigato ITA (Non prima 13:00)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e fino alle 16.00 Sky Sport Arena (204) circuito ATP e WTA; SuperTennis HD solo circuito WTA; Rai 1 HD solo match di Jannik Sinner.

Diretta streaming: SkyGo, NOW per il circuito ATP e WTA; Tennis Tv solo circuito ATP; supertennis.tv e SuperTennix solo circuito WTA; RaiPlay solo per il match di Jannik Sinner.

Diretta testuale: OA Sport per le partite di Jasmine Paolini, Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti.