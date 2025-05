Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

Derby d’Italia nei quarti di finale del WTA 1000 di Roma, alias Internazionali d’Italia, in doppio? Può essere. Prima, però, per Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato c’è da affrontare una coppia non proprio di basso spessore: Coco Gauff, plurititolata anche in doppio, e Alexandra Eala, la giocatrice che fa sognare le Filippine.

Per le due azzurre il primo incontro è stato vincente anche con un certo contorno di sorpresa, perché a essere eliminate sono state le teste di serie numero 7, la russa Irina Khromacheva e la kazaka Anna Danilina. Ora l’ostacolo è ben più compicato per arrivare a Errani/Paolini, perché Eala è una buona doppista, ma soprattutto Gauff ha 3 finali Slam all’attivo, di cui una vinta, con 3 compagne diverse.

Il match di doppio Grant/Pigato-Eala/Gauff, 2° turno del relativo torneo a Roma, si giocherà come secondo sul Pietrangeli (non prima delle ore 13:00). Sarà possibile seguirlo certamente in diretta tv attraverso Sky Sport Plus e streaming su SuperTenniX (dietro abbonamento), mentre la diretta tv di Sky Sport e SuperTennis dipenderà dalle scelte di programmazione. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO GRANT/PIGATO-EALA/GAUFF, WTA ROMA 2025 OGGI

Martedì 13 maggio

Pietrangeli

Ore 11:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR)-Bopanna (IND)/Pavlasek (CZE) – Ottavi doppio ATP

Ore 13:00 Grant (ITA)/Pigato (ITA) [WC]-Eala (PHI)/Gauff (USA) [WC] – Ottavi doppio WTA – Diretta tv su Sky Sport Plus

PROGRAMMA GRANT/PIGATO-EALA/GAUFF, WTA ROMA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Plus

Diretta streaming: SkyGo (se disponibile), SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport