Gottardi/Orsi Toth vincono il derby con Scampoli/Bianchi e volano agli ottavi dell’Elite di Ostrava

Prosegue l’avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel torneo Elite16 del Beach Pro Tour 2025 in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca. Le due azzurre hanno vinto ieri ai sedicesimi di finale il derby tricolore contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-8), centrando così l’accesso agli ottavi in un Elite16 per la terza volta consecutiva.

Il match, durato 39 minuti, è stato piuttosto altalenante nei primi due set: Gottardi e Orsi Toth hanno imposto il loro ritmo nel primo parziale, chiuso 21-15 con un’efficienza in fase di cambio palla dell’87%. Scampoli e Bianchi hanno reagito con determinazione nel secondo set, vinto 21-16, approfittando anche di un calo delle avversarie un po’ in tutti i fondamentali. Nel tie-break, però, la solidità di Gottardi/Orsi Toth ha fatto la differenza: 7 break point conquistati e nessuna possibilità concessa in ricezione hanno siglato il 15-8 finale.

Per Scampoli e Bianchi, che si erano qualificate al tabellone principale grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto del girone F contro le tedesche Ittlinger/Grüne (2-0, 21-16, 21-16), la corsa si chiude con un comunque positivo tredicesimo posto. Nel match giocato in mattinata le azzurre avevano brillato soprattutto in fase break, collezionando ben 17 punti diretti sul servizio e dimostrando un’ottima gestione del cambio palla (76% di efficacia complessiva).

Oggi, venerdì 31 maggio, Gottardi e Orsi Toth scenderanno nuovamente in campo per gli ottavi di finale: alle 10:40 affronteranno le temibili svizzere Tanja Hüberli e Leona Kernen, prime classificate nella Pool C con due vittorie su Vitoria/Hegeile (2-1) e Cannon/Kraft (2-1). Un test impegnativo per le italiane, contro una delle coppie più forti del circuito. Hüberli, infatti, è medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Nuss/Brasher USA [1] – Davidova/Khmil UKR [24] [Q] 1-2 (14-21, 21-12, 18-20)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] – Álvarez M/Moreno ESP [13] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13)

Davidova/Khmil UKR [24] [Q] – Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] 2-1 (14-21, 22-20, 17-15)

Nuss/Brasher USA [1] – Álvarez M/Moreno ESP [13] 2-0 (21-10, 21-13)

Pool B

Müller/Tillmann GER [2] – Harward/Phillips USA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-16)

Klinger D./Klinger R. AUT [11] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Harward/Phillips USA [23] [Q] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 0-2 (14-21, 10-21)

Müller/Tillmann GER [2] – Klinger D./Klinger R. AUT [11] 0-2 (21-23, 16-21)

Pool C

Cannon/Kraft USA [3] – Konink/Schoon NED [22] [Q] 2-0 (21-18, 21-15)

Hüberli/Kernen SUI [10] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 2-1 (17-21, 21-19, 15-12)

Cannon/Kraft USA [3] – Hüberli/Kernen SUI [10] 1-2 (21-11, 20-22, 12-15)

Konink/Schoon NED [22] [Q] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 0-2 (15-21, 19-21)

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Kraft/Hodel USA [21] [Q] 2-0 (21-14, 21-18)

Anouk/Zoé SUI [9] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-12, 18-21, 24-22)

Kraft/Hodel USA [21] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 0-2 (18-21, 17-21)

Carol/Rebecca BRA [4] – Anouk/Zoé SUI [9] 2-1 (21-16, 15-21, 16-14)

Pool E

Thamela/Victoria BRA [5] – Donlin/Denaburg USA [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 21-19)

Tina/Anastasija LAT [8] – Michelle/Poletti PAR [17] [Q] 2-0 (21-15, 21-14)

Thamela/Victoria BRA [5] – Tina/Anastasija LAT [8] 0-2 (18-21, 15-21)

Donlin/Denaburg USA [20] [Q] – Michelle/Poletti PAR [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-19)

Pool F

Shaw/Cheng USA [6] – Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q] 2-0 (21-12, 21-14)

Melissa/Brandie CAN [7] – Ittlinger/Grüne GER [18] [Q] 2-0 (21-10, 21-18)

Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q] – Ittlinger/Grüne GER [18] [Q] 2-0 (21-16, 21-16)

Shaw/Cheng USA [6] – Melissa/Brandie CAN [7] 0-2 (11-21, 19-21)

Round of 18: Cannon/Kraft USA [3] – Hildreth/Van Gunst USA [14] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Shaw/Cheng USA [6] – Svozilova/Stochlova CZE [16] 2-0 (21-15, 21-15)

Müller/Tillmann GER [2] – Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q] 0-2 (31-33, 13-21)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12] – Scampoli/Bianchi ITA [19] [Q] 2-1 (21-15, 16-21, 15-8)

Anouk/Zoé SUI [9] – Donlin/Denaburg USA [20] [Q] 2-0 (21-12, 21-13)

Thamela/Victoria BRA [5] – Nuss/Brasher USA [1] 2-1 (15-21, 21-19, 15-13)

Round of 12: 31-May 10:40 2 Melissa/Brandie CAN [7] Vitoria/Hegeile BRA [15] [Q]

31-May 09:50 CC Tina/Anastasija LAT [8] Shaw/Cheng USA [6]

31-May 09:50 2 Carol/Rebecca BRA [4] Cannon/Kraft USA [3]

31-May 10:40 CC Hüberli/Kernen SUI [10] Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [12]

31-May 11:30 CC Klinger D./Klinger R. AUT [11] Thamela/Victoria BRA [5]

31-May 11:30 2 Davidova/Khmil UKR [24] [Q] Anouk/Zoé SUI [9]

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Plavins/Fokerots LAT [12] – Nicolaidis/Carracher AUS [13] 2-1 (21-14, 15-21, 16-14)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Plavins/Fokerots LAT [12] 2-0 (21-12, 21-15)

Hörl/Pristauz AUT [24] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [13] 2-1 (20-22, 21-15, 15-12)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Sepka/Sedlak CZE [23] [Q] 1-2 (24-26, 21-16, 10-15)

Evandro/Arthur Lanci BRA [11] – Henning/Wüst GER [14] [Q] 2-1 (21-18, 14-21, 15-11)

Sepka/Sedlak CZE [23] [Q] – Evandro/Arthur Lanci BRA [11] 1-2 (21-15, 11-21, 13-15)

Boermans/de Groot NED [2] – Henning/Wüst GER [14] [Q] 2-1 (21-16, 17-21, 15-6)

Pool C

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [3] – Sagstetter/Sagstetter GER [22] [Q] 0-2 (16-21, 20-22)

Mol, H./Berntsen NOR [10] – Schalk/Shaw USA [15] [Q] 1-2 (21-17, 18-21, 12-15)

Sagstetter/Sagstetter GER [22] [Q] – Schalk/Shaw USA [15] [Q] 2-0 (21-19, 24-22)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [3] – Mol, H./Berntsen NOR [10] 0-2 (27-29, 18-21)

Pool D

Åhman/Hellvig SWE [4] – Just/Huster GER [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-19)

Partain/Benesh USA [9] – Trousil/Dzavoronok CZE [16] 2-0 (21-19, 21-12)

Åhman/Hellvig SWE [4] – Partain/Benesh USA [9] 2-1 (16-21, 21-18, 16-14)

Just/Huster GER [21] [Q] – Trousil/Dzavoronok CZE [16] 1-2 (21-16, 19-21, 10-15)

Pool E

Cherif/Ahmed QAT [5] – Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-8)

Ehlers/Wickler GER [8] – Dressler/Waller AUT [17] [Q] 1-2 (21-19, 16-21, 16-18)

Cherif/Ahmed QAT [5] – Dressler/Waller AUT [17] [Q] 2-1 (21-16, 18-21, 15-12)

Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q] – Ehlers/Wickler GER [8] 2-0 (21-15, 21-16)

Pool F

Perusic/Schweiner CZE [6] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [19] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

Łosiak/Bryl POL [7] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (21-19, 21-19)

Perusic/Schweiner CZE [6] – Łosiak/Bryl POL [7] 0-2 (18-21, 16-21)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [19] [Q] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 1-2 (21-18, 19-21, 13-15)

Round of 18: Perusic/Schweiner CZE [6] – Boermans/de Groot NED [2] 2-0 (21-15, 21-13)

Plavins/Fokerots LAT [12] – Pedrosa/Campos POR [18] [Q] 2-0 (34-32, 21-13)

31 maggio: 08:00 Schalk/Shaw USA [15] [Q] – Trousil/Dzavoronok CZE [16]

08:00 Partain/Benesh USA [9] – Bassereau/Aye, C. FRA [20] [Q]

08:50 Sepka/Sedlak CZE [23] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [10]

08:50 Dressler/Waller AUT [17] [Q] – Hörl/Pristauz AUT [24] [Q]