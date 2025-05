Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: orari, percorso, favoriti. Tappone sugli Appennini con l’Alpe San Pellegrino!

Dopo la seconda ed ultima cronometro, al Giro d’Italia 2025 arrivano le salite. Oggi appuntamento con l’undicesima tappa, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 12.05

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2025

Primi 70 chilometri pianeggianti, poi la durissima salita verso l’Alpe San Pellegrino: prima categoria di 13,7 chilometri con pendenza media all’8,8 e massima che sfiora il 19%. Successivamente lunga discesa, si passa per Cerredolo e si approccia il tratto finale. Prima il seconda categoria di Toano, con 11,1 chilometri al 4,9%, poi tanti saliscendi ad avvicinare il traguardo. Occhio anche al GPM di Pietra di Bismantova con 5,8 chilometri al 5,8% e punte massime al 12%. Anche l’arrivo è in leggera pendenza.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TAPPA DI OGGI

Mercoledì 21 Maggio-Undicesima tappa Giro d’Italia 2025 Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (186 km)

Orario di partenza: 12:05

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport + HD dalle 12:05 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Oggi è la giornata ideale per le fughe e, soprattutto, per vedere qualcuno dei corridori che hanno perso contatto nei giorni precedenti andare all’attacco e cercare di recuperare minuti. Tra i nomi più indicati quelli di Tom Pidcock, Max Poole e Derek Gee. Occhio anche alla sfida per la classifica generale che può accendersi: Primoz Roglic deve recuperare e magari vuole provarci sin da oggi, Juan Ayuso sarà supportato dalla Maglia Rosa del Toro? Gli italiani Antonio Tiberi e Giulio Ciccone pronti a sfruttare difficoltà altrui.