Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Verrès-Sestriere: orari, percorso, favoriti. Il Colle delle Finestre sarà il giudice supremo

Ci siamo, è il momento decisivo del Giro d’Italia 2025. Oggi non ci si può più nascondere: si decide la Corsa Rosa nella ventesima e penultima tappa che anticipa la passerella di Roma, la Verrès-Sestriere. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2025

La ventesima tappa si aprirà a Verrès e si concluderà dopo 205 chilometri a Sestriere. Dopo un avvio piuttosto pianeggiante, i corridori inizieranno a scalare il Col de Lys, con i suoi 13,7 chilometri ad una pendenza media 4,3%. Si scende poi verso la valle della Doria Riparia per affrontare l’ascesa del Colle delle Finestre (Cima Coppi) con ben 18,5 chilometri con una pendenza media del 9,2% e massima del 14%. Al termine degli ultimi 9 chilometri in sterrato si scollina con una discesa molto tecnica prima di risalire verso l’arrivo di Sestriere (16,2 km di salita al 3,8% di pendenza media).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA

Sabato 31 maggio – Ventesima Tappa Verrès-Sestriere (2o5 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 16.15 circa

DOVE VEDERE LA VENTESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 10 alle 14; su Rai 2 dalle 10 alle 17. Su Eurosport 1 dalle 10.30 alle 16.45

Diretta streaming: , SkyGo, Discovery +, NOW, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Le crisi in un Grande Giro sono all’ordine del giorno, così come le sorprese. In ogni caso però quello odierno sembra essere un testa a testa, sia per la vittoria parziale che per quella del Trofeo Senza Fine tra Isaac del Toro e Richard Carapaz. Il messicano in Maglia Rosa può gestire un margine di 43″ che non lo lascia però tranquillo, l’ecuadoriano va a caccia del suo secondo trionfo nella Corsa Rosa. Proverà ad approfittarne sornione Simon Yates. Da dietro battaglia per i piazzamenti con Derek Gee, Damiano Caruso e Giulio Pellizzari che proverà a giocarsi anche la tappa.