Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Treviso-Nova Gorica/Gorizia: orari, percorso, favoriti. Occasione per i velocisti prima delle Alpi

Va a chiudersi anche la seconda settimana del Giro d’Italia 2025. Oggi appuntamento con la quattordicesima tappa, la Treviso-Nova Gorica, che dovrebbe vedere protagonisti i velocisti. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Percorso completamente pianeggiante che presenta due Sprint Intermedi di Morsano al Tagliamento e di Talmassons. Al chilometro 140 si entrerà per la prima volta in territorio sloveno affrontando il GPM di quarta categoria di San Martino (3,5 chilometri al 4,9%). Successivamente i corridori faranno il loro ingresso nel circuito finale: occhio allo strappo di Saver (700 metri al 7,7%) che potrebbe indurre qualcuno a provare il colpo da finisseur, vista la distanza relativa (otto chilometri) dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Sabato 24 maggio – Quattordicesima tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia (195 km)

Orario di partenza: 12.45

Orario di arrivo: 17.15

DOVE VEDERE LA QUATTORDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 12.15 alle 14; su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.40 alle 17.45

Diretta streaming:, SkyGo, Discovery +, Rai Play, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Nonostante lo strappo conclusivo, che metterà in fila il plotone, sono i velocisti puri a giocarsi una delle ultime occasioni in questa Corsa Rosa. Più che Olav Kooij che potrebbe perdere posizioni sul finale, il favorito dovrebbe essere nuovamente Kaden Groves, già vincitore a Napoli. Occhio anche a Mads Pedersen, con una gamba clamorosa, e Casper van Uden, che in volata non ha nulla da invidiare ai rivali.