Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Rovigo-Vicenza: orari, percorso, favoriti. Lo strappo di Monte Berico può far male

Nuove insidie al Giro d’Italia 2025. Non saranno grandi montagne, però bisognerà stare attenti alla tredicesima tappa, la Rovigo-Vicenza sul percorso di quello che sarebbe dovuto essere il Mondiale 2020. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO

I 180 chilometri totali della tredicesima tappa, quasi del tutto pianeggianti, saranno intervallati da 4 GPM di quarta categoria. Il primo, quello del Passo di Roverello (3,4 chilometri al 6,8%), collocato a circa 30 chilometri dalla partenza anticipa i due Sprint Intermedi di Noventa Vicentina e di San Bonifacio. Successivamente la salita di San Giovanni in Monte porterà al GPM di Vicenza e al passaggio sulla linea del traguardo. Il circuito di 20 chilometri, dopo il breve strappo di Arcugnano (chilometro RedBull tutt’altro che banale), terminerà a Vicenza (meno di un chilometro al 7,6%), con un ultimo chilometro in netta pendenza (media del 7,1%) prima del rettilineo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 23 maggio – Tredicesima tappa Rovigo-Vicenza (180 km)

Orario di partenza: 12.55

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA TREDICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 12.45 alle 14, su Rai 2 dalle ore 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.45 alle 17.45

Diretta streaming:, SkyGo, NOW, Discovery +, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Una giornata per uomini da classiche, anche se sarà difficile tenere il gruppo compatto fin sul traguardo. Se la corsa dovesse essere lineare attendiamoci una sfida tra uomini del nord: Mads Pedersen vuole ancora timbrare il cartellino, a sfidarlo c’è ovviamente Wout van Aert che a Siena ha fatto un capolavoro. Chi proverà a gettarsi nella mischia è sicuramente Tom Pidcock, fino ad ora autore di un Giro non del tutto esaltante. Occhio però alle fughe da lontano. Non dovrebbe esserci infine battaglia tra i big, se non per qualche secondo sul traguardo.