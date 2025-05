Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Modena-Viadana: orari, percorso, favoriti. Tornano in scena i velocisti?

Un po’ di relativa calma al Giro d’Italia 2025 dopo qualche giornata veramente intensa. Oggi appuntamento con la tappa numero 12, da Modena a Viadana, probabile che tornino in scena i velocisti. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

172 chilometri in programma, con una prima parte tutt’altro che semplice. Dopo il via si affronta una serie di saliscendi importante: c’è il Baiso, di 4,8 chilometri al 6% come GPM di terza categoria, ma subito dopo non troviamo subito la discesa, bensì diversi strappi che potrebbero distruggere il gruppo. L’ultima difficoltà altimetrica di giornata è molto distante dal traguardo: il Borsea (3,9 chilometri al 5,5%) ad 80 dall’arrivo. Da lì potrebbero organizzarsi le squadre dei velocisti per far partire la rimonta.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giovedì 22 Maggio-Dodicesima tappa Giro d’Italia 2025 Modena-Viadana (172 km)

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DODICESIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:15 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Spazio ai velocisti, anche se la prima parte non è favorevole. Allora potrebbero primeggiare quei corridori che si muovono meglio nei tratti in salita: a partire da Mads Pedersen, passando per Kaden Groves. A caccia della prima vittoria in questo Giro Olav Kooij, colui che ha la maggior punta di velocità, che potrà essere supportato magari da Wout van Aert (chissà che non vada a caccia della fuga).