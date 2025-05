Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Lucca-Pisa: orari, percorso, favoriti. Cronometro per specialisti, possibili grandi distacchi

Riparte dopo il secondo giorno di riposo il Giro d’Italia 2025. Oggi un’altra giornata decisiva in chiave Maglia Rosa: in scena la decima tappa, la cronometro individuale da Lucca a Pisa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

28,6 chilometri, tutt’altro che lunghissima (siamo stati abituati anche a prove contro il tempo oltre i 40 chilometri), ma ovviamente adatta agli specialisti puri. Non ci sono difficoltà altimetriche, se non uno strappo che porta a Foro di San Giuliano (occhio alla discesa). Bisognerà spingere lunghi rapporti e sviluppare altissime velocità.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 20 Maggio

Decima tappa Giro d’Italia 2025 Lucca-Pisa (28,6 km)

Orario di partenza primo corridore: 13:15

Orario di arrivo ultimo corridore: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD dalle 13:25 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Joshua Tarling va a caccia della seconda vittoria in questa Corsa Rosa: il britannico della Ineos Grenadiers è il cronoman più forte in corsa e può fare la differenza con le sue qualità sul passo. A sfidarlo Primoz Roglic: lo sloveno deve assolutamente recuperare secondi sui rivali dopo la delusione nello sterrato e dunque dovrà andare a tutta in questa cronometro. Occhio a Juan Ayuso ed Antonio Tiberi che possono farsi valere in una prova simile. Isaac del Toro proverà a tenere la Maglia Rosa, mentre sarà costretto a difendersi Giulio Ciccone.