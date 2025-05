Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Gubbio-Siena: orari, percorso, favoriti. Lo sterrato delle Strade Bianche può generare sconquassi!

Si appresta alla conclusione la prima settimana del Giro d’Italia 2025. Appuntamento oggi con la nona tappa che anticipa il giorno di riposo: spazio alla Gubbio-Siena, una frazione attesissima per i suoi tratti in sterrato. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e orari.

PERCORSO

181 chilometri e quattro tratti in sterrato. Prima parte tranquilla della tappa con il solo GPM de La Cima (4,2 chilometri al 7,6%) come difficoltà altimetrica. I problemi iniziano a 70 chilometri dal traguardo, con il primo tratto di strada bianca: Pieve a Salti (8 km), seguito subito da quello di Serravalle (9,2 km). Ancor più duri arrivano quelli successivi: spazio al settore di Monteaperti con GPM a San Martino in Grania (tratti oltre il 10%). L’ultimo settore, durissimo, quello di Colle Pinzuto, con il KM RedBull e pendenze che si avvicinano al 20%. Attenzione al finale con lo strappo di Piazza del Campo a Siena.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Domenica 18 maggio – Nona Tappa Gubbio-Siena (181 km)

Orario partenza: 13.00

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14, su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 12.30 alle 17.45

Diretta streaming: DAZN, Discovery +, NOW, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Per prima cosa sarà fondamentale difendersi per gli uomini di classifica, anche se Juan Ayuso ha tutte le carte in regola per provare ad attaccare e guadagnare ulteriori secondi. I favoriti sono gli uomini da classiche: due su tutti pronti a giocarsi la vittoria oggi. Stiamo parlando di Tom Pidcock, già vincitore nel 2023 e secondo quest’anno dietro a Pogacar alla Strade Bianche, e Wout van Aert, che sembra aver ritrovato la condizione giusta e vinse la classica con lo sterrato nel 2020.