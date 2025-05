Giro d’Italia 2025, tappa di oggi Biella-Champoluc: orari, percorso, favoriti. Si fa la storia nel tappone in Val d’Aosta

È il giorno più importante: oggi va a decidersi il Giro d’Italia. Diciannovesima tappa, da Biella a Champoluc: salite, tante salite, ma anche diverse discese. Un appuntamento fondamentale da non perdere, ricco di spettacolo. Andiamo a scoprire la frazione odierna con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Cinque GPM e quasi cinquemila metri di dislivello, uno dei tapponi più duri di questa edizione. Pronti-via e si scala il Croce Serra, un antipasto di terza categoria con 11,3 chilometri al 4.6%. Tratto pianeggiante e poi si va verso una serie di montagne durissime. Col Tzecore di 15,8 chilometri al 7,7% e punte anche al 15%, lunga discesa, si va verso Chatilon e si approccia il Col Saint-Pantaléon (16,5 chilometri al 7,2%). Discesa molto tecnica, KM RedBull a Saint-Vincent e poi il gran finale con Col de Joux (15,3 chilometri al 6,9%) e l’ascesa verso Antagnod (9,5 chilometri al 4,6%). Leggera discesa prima di giungere sul traguardo.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Venerdì 30 maggio – Diciannovesima Tappa Biella-Champoluc (166 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA DICIANNOVESIMA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 11.30 alle 14; su Rai 2 dalle 14 alle 17.15. Su Eurosport 1 dalle 12.00 alle 17.45

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW, Discovery+,

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Nella frazione regina della Corsa Rosa non può non essere scontro diretto tra i big della classifica generale. L’Italia sogna con Giulio Pellizzari che può giocarsi il successo odierno e Damiano Caruso ancora in piena zona podio. L’attesa è però tutta per la sfida al vertice: Isaac del Toro deve testarsi su salite lunghe e dure, per provare a conservare la Maglia Rosa. A sfidarlo Richard Carapaz, il più atteso oggi, e Simon Yates. Occhio anche a Derek Gee che da dietro può inserirsi.