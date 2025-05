Giro d’Italia 2025, i pettorali di partenza della cronometro Lucca-Pisa: orari, tv, strartlist

Oggi martedì 20 maggio si disputa la decima tappa del Giro d’Italia 2025, inizia la seconda settimana di gara e la Corsa Rosa è giunta a uno snodo cruciale: la cronometro individuale con partenza a Lucca e arrivo a Pisa darà una fisionomia importante alla classifica generale. La prova contro il tempo è rivolta agli specialisti: si snoda lungo 28,6 km sostanzialmente pianeggianti, salvo un chilometro in lievissima pendenza a metà tracciato.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2025 DALLE 13.20

Il primo rilevamento cronometrico è posto a Pontetto all’altezza del km 8,5, mentre il secondo intermedio è situato ad Asciano (km 20,5) e a quel punto ci si lancerà per gli ultimi otto chilometri che condurranno sulla linea del traguardo. Altra giornata cruciale in Toscana dopo la micidiale frazione sugli sterrati che ha appassionato nella giornata di domenica e che ha stravolto la graduatoria, consegnando una situazione decisamente interessante per questa sfida contro le lancette.

Il messicano Isaac Del Toro indossa la maglia rosa con un vantaggio di 1’13” sullo spagnolo Juan Ayuso, 1’30” su Antonio Tiberi, 1’40” sull’ecuadoriano Richard Carapaz, 1’41” su Giulio Ciccone, 1’42” sul britannico Simon Yates, 1’57” sul colombiano Egan Bernal, 1’59” sullo statunitense Brandon McNulty, 2’01” sul britannico Adam Yates e 2’25” sullo sloveno Primoz Roglic. La giornata odierna sembra essere ideale per Roglic, chiamato a rimontare a terreno, ma in queste situazioni si difendono bene anche Del Toro, Ayuso e Tiberi.

Ricordiamo che si tratta della seconda cronometro individuale di questa edizione edizione del Giro d’Italia, la precedente si era disputata sabato 10 maggio a Tirana (13,5 km con uno strappo nel mezzo). Si tratta dell’ultima occasione per gli specialisti di guadagnare del tempo con questa specialità, perché a seguire saranno previste soltanto salite e giornate per velocisti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, la startlist, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro Lucca-Pisa al Giro d’Italia. L’evento sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; in diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CRONOMETRO LUCCA-PISA GIRO D’ITALIA

Martedì 20 maggio

Ore 13.20 Partenza primo corridore

Ore 17.15 circa Arrivo ultimo corridore

PETTORALI CRONOMETRO GIRO D’ITALIA

13.20 KRIEGER Alexander

13.21 PLOWRIGHT Jensen

13.22 MÄRKL Niklas

13.23 THIJSSEN Gerben

13.24 VAN HOECKE Gijs

13.25 ZANONCELLO Enrico

13.26 ZIJLAARD Maikel

13.27 MOSCHETTI Matteo

13.28 HEPBURN Michael

13.29 DAVY Clément

13.30 KOOIJ Olav

13.31 VAN DER HOORN Taco

13.32 MUÑOZ Francisco

13.33 DEBEAUMARCHÉ Nicolas

13.34 KUZMIN Anton

13.35 JANSSENS Jimmy

13.36 VAN UDEN Casper

13.37 DE BONDT Dries

13.38 MAAS Jan

13.39 MAGNIER Paul

13.40 EDMONDSON Alexander

13.41 HAYTER Ethan

13.42 LAMPERTI Luke

13.43 GOVEKAR Matevž

13.44 BENNETT Sam

13.45 MOZZATO Luca

13.46 MOSCON Gianni

13.47 PIETROBON Andrea

13.48 HEIDUK Kim

13.49 LONARDI Giovanni

13.50 HUYS Laurens

13.51 ČERNÝ Josef

13.52 AZPARREN Xabier Mikel

13.53 LIEPINS Emīls

13.54 GUDMESTAD Tord

13.55 AFFINI Edoardo

13.56 FRETIN Milan

13.57 EPIS Giosuè

13.58 TORRES Albert

13.59 AULAR Orluis

14.00 DEWULF Stan

14.01 BYSTRØM Sven Erik

14.02 HOOLE Daan

14.03 DENZ Nico

14.04 MIHOLJEVIĆ Fran

14.05 KANTER Max

14.06 CLARKE Simon

14.07 MONIQUET Sylvain

14.08 PALENI Enzo

14.09 PEREZ Anthony

14.10 MOSCA Jacopo

14.11 BARRENETXEA Jon

14.12 COLLEONI Kevin

14.13 BRENNER Marco

14.14 ASGREEN Kasper

14.15 TURNER Ben

14.16 SCHULTZ Nicholas

14.17 GROVES Kaden

14.18 MAGLI Filippo

14.19 KIELICH Timo

14.20 VERRE Alessandro

14.21 PLUIMERS Rick

14.22 MILESI Lorenzo

14.23 HAMILTON Lucas

14.24 VAN BAARLE Dylan

14.25 DOULL Owain

14.26 GUGLIELMI Simon

14.27 STEINHAUSER Georg

14.28 PLAPP Lucas

14.29 MAESTRI Mirco

14.30 PLANCKAERT Edward

14.31 BARONCINI Filippo

14.32 BUSATTO Francesco

14.33 DOUBLE Paul

14.34 VAN AERT Wout

14.35 HONORÉ Mikkel

14.36 TARLING Joshua

14.37 VINE Jay

14.38 BAIS Davide

14.39 EULÁLIO Afonso

14.40 FIORELLI Filippo

14.41 TRATNIK Jan

14.42 LEEMREIZE Gijs

14.43 PEDERSEN Mads

14.44 GODON Dorian

14.45 SCARONI Christian

14.46 RAFFERTY Darren

14.47 HOULE Hugo

14.48 DE PRETTO Davide

14.49 LEMMEN Bart

14.50 VADER Milan

14.51 PETILLI Simone

14.52 VAN DEN BOSSCHE Fabio

14.53 MARTINELLI Alessio

14.54 TAROZZI Manuele

14.55 BAIS Mattia

14.56 OLDANI Stefano

14.57 VERONA Carlos

14.58 CASTROVIEJO Jonathan

14.59 PACHER Quentin

15.00 ALEOTTI Giovanni

15.01 ENGELHARDT Felix

15.02 HERMANS Quinten

15.03 MARCELLUSI Martin

15.04 STRONG Corbin

15.05 GERMANI Lorenzo

15.06 GAROFOLI Gianmarco

15.07 FUGLSANG Jakob

15.08 MARTÍNEZ Daniel Felipe

15.09 KRUIJSWIJK Steven

15.10 TONELLI Alessandro

15.11 WARBASSE Lawrence

15.12 FORMOLO Davide

15.13 MASNADA Fausto

15.14 BILBAO Pello

15.15 ZANA Filippo

15.16 LASTRA Jonathan

15.17 HOWSON Damian

15.18 SAMITIER Sergio

15.19 BARDET Romain

15.20 DONOVAN Mark

15.21 KELDERMAN Wilco

15.22 ROCHAS Rémy

15.23 KONRAD Patrick

15.24 CEPEDA Jefferson Alveiro

15.25 VOISARD Yannis

15.26 CONCI Nicola

15.27 HAMILTON Chris

15.28 COVILI Luca

15.29 CEPEDA Jefferson Alexander

15.30 RIVERA Brandon

15.31 SHAW James

15.32 ARRIETA Igor

15.33 FRIGO Marco

15.34 POELS Wout

15.35 CATTANEO Mattia

15.36 VENDRAME Andrea

15.37 STORK Florian

15.38 ZAMBANINI Edoardo

15.39 SVESTAD-BÅRDSENG Embret

15.40 TJØTTA Martin

15.41 GENIETS Kévin

15.42 MEINTJES Louis

15.43 MAJKA Rafał

15.44 QUINTANA Nairo

15.45 GAUDU David

15.46 KNOX James

15.47 PRODHOMME Nicolas

15.48 POOLE Max

15.49 FORTUNATO Lorenzo

15.50 ULISSI Diego

15.51 GEE Derek

15.52 PIGANZOLI Davide

15.53 PELLIZZARI Giulio

15.54 HARPER Chris

15.55 PIDCOCK Thomas

15.58 RUBIO Einer

16.01 VACEK Mathias

16.04 ARENSMAN Thymen

16.07 CARUSO Damiano

16.10 STORER Michael

16.13 ROGLIČ Primož

16.16 YATES Adam

16.19 MCNULTY Brandon

16.22 BERNAL Egan

16.25 YATES Simon

16.28 CICCONE Giulio

16.31 CARAPAZ Richard

16.34 TIBERI Antonio

16.37 AYUSO Juan

16.40 DEL TORO Isaac

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.