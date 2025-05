Ginnastica artistica, Sofia Tonelli ripescata agli Europei! Cos’è successo e il brutto infortunio a Kevric

Helen Kevric si è seriamente infortunata durante il concorso generale individuale degli Europei 2025 di ginnastica artistica. La giovane tedesca si era presentata con grandi ambizioni sul giro completo e puntava al podio di fronte al proprio pubblico di Lipsia, ma la sua gara è durata soltanto una rotazione: la 17enne è atterrata male al volteggio, si è subito accasciata sul materasso e ha iniziato a toccarsi il ginocchio sinistro.

La padrona di casa è stata portata via dalla pedana in braccio e si è subito capito che il problema era serio, con un probabile interessamento del legamento crociato. Pochi minuti dopo Helen Kevric ha comunicato ufficialmente che non avrebbe proseguito la prova e così l’all-around, dominato dalla nostra Manila Esposito in maniera perentoria, ha perso una delle protagoniste più attese. Chiaramente l’infortunio odierno avrà delle ripercussioni anche sulla parte conclusiva della rassegna continentale, visto che la teutonica non potrà più gareggiare.

Helen Kevric aveva firmato il miglior punteggio di qualificazione alle parallele asimmetriche (14.766), ma il suo forfait è inevitabile. La belga Nina Derwael passa in pole-position (14.400) davanti all’olandese Naomi Visser (13.966), alla finlandese Maisa Kuusikko (13.700) e a Manila Esposito (13.666). L’infortunio della tedesca porta così al ripescaggio della prima riserva, ruolo che spetta in coabitazione a Sofia Tonelli e alla rumena Ana Barbosu (13.400).

La toscana avrà così la possibilità di disputare la finale sugli staggi, che sarà aperta a nove atlete. Si è infortunata anche la tedesca Karina Schoenmaier prima della gara, ma non è ancora ufficiale la sua rinuncia alle finali di specialità: al corpo libero (sesta con 13.200) verrebbe sostituita dall’austriaca Charlize Moerz (13.000), mentre al volteggio (prima con 13.833) verrebbe rimpiazzata dall’israeliana Lihie Raz (13.133) ed Emma Fioravanti (13.133) diventerebbe prima riserva.