Ginnastica artistica, Nicola Bartolini settimo al volteggio. Il titolo vola in Armenia

Nicola Bartolini ha concluso al settimo posto la finale al volteggio che ha aperto la giornata conclusiva agli Europei 2025 di ginnastica artistica. Il capitano dei Moschettieri, capaci di conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre martedì sera, ha eseguito un primo salto da 13.866 (4.8 la nota di partenza, 9.066 di esecuzione) ma sulla seconda prova alla tavola ha commesso una rilevante sbavatura e si è fermato a 12.900 (4.8).

Il sardo ha così ricevuto la media di 13.383, servivano 1,2 punti in più per battagliare per il podio e oggettivamente era un obiettivo lontano per il nostro portacolori, che è stato bravo a rilanciarsi in questa specialità dopo aver più volte regalato magie al corpo libero (su tutte il trionfo ai Mondiali 2021).

L’armeno Artur Davtyan ha vinto la gara con 14.799 al termine di un serratissimo duello con il britannico Jake Jarman (14.733), mentre la medaglia di bronzo è finita al collo dell’ucraina Nazar Chepurnyi (14.583), giù dal podio il britannico Harry Hepworth (14.350) e il norvegese Sebastian Sponevik (14.033).