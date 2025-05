Ginnastica artistica, Moschettieri all’arrembaggio. L’Italia sogna il podio agli Europei con una squadra olimpica

Dopo la giornata d’apertura riservata alle donne, gli Europei 2025 di ginnastica artistica proseguono con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. L’Italia scenderà in pedana a Lipsia (Germania) alle ore 17.30 nella terza e ultima suddivisione, con il sogno di salire sul podio del team event continentale dopo l’argento di Monaco 2022, l’oro di Antalya 2023 e il bronzo dello scorso anno a Rimini.

La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento con quattro quinti della formazione capace di concludere le Olimpiadi di Parigi 2024 con un ragguardevole sesto posto, al ritorno nella rassegna a cinque cerchi dopo aver saltato due cicli. I ragazzi del CT Giuseppe Cocciaro possono giocarsi delle carte molto interessanti, vista la compattezza di un gruppo decisamente omogeneo e che ha sempre saputo compattarsi in ogni momento, puntando su solidità e continuità più che su particolari picchi.

Yumin Abbadini, bronzo sul giro completo dodici mesi fa a Rimini, si esibirà nel concorso generale insieme a Mario Macchiati. Lorenzo Minh Casali salirà su cinque attrezzi (rinuncia al cavallo), Nicola Bartolini dirà la sua tra volteggio e corpo libero oltre a fornire il proprio contributo anche alla sbarra, Edoardo De Rosa sarà impegnato al cavallo (super specialista), agli anelli e alle parallele pari, mentre Gabriele Targhetta gareggerà come individualista al cavallo.

Si adotterà il format del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque ginnasti, quattro salgono su un attrezzo, soltanto i migliori tre punteggi in ogni singola specialità vengono considerati ai fini della classifica. Per quanto riguarda le specialità, saranno i migliori otto per ogni attrezzo ad accedere alle rispettive finali, naturalmente rispettando la regola dei passaporti (massimo due atleti per Nazione disputeranno l’atto conclusivo). Alla finale del concorso generale individuale parteciperanno i migliori ventiquattro ginnasti sul giro completo.

Quali saranno le avversarie dell’Italia? La fortissima Ucraina dovrà fare a meno della stella Illia Kovtun, ma potrà contare su Oleg Verniaiev e Nazar Chepurniy. La Gran Bretagna si affiderà a Jake Jarman, Harry Hepworth e Luke Whitehous, mentre Joe Fraser non sarà della partita. La Turchia di Ferhat Arican e Adem Asil fa paura, la Spagna di Ray Zapata incute giustamente timore, la Francia e la Germania andranno prese per le pinze. Tra gli individualisti di razza spiccano il greco Eleftherios Petrounias (anelli) e il cipriota Marios Georgiou (campione in carica sul giro completo).