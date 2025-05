Ginnastica artistica, Lorenzo Casali si consacra da individualista: bronzo agli Europei, sul podio al corpo libero

Lorenzo Minh Casali si regala la giornata che inseguiva da qualche stagione, riuscendo finalmente a salire su un podio individuale in un grande evento internazionale. Il 22enne ha infatti conquistato una splendida medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2025 di ginnastica artistica, aprendo con il botto la penultima giornata della rassegna continentale in corso di svolgimento a Lipsia dopo essersi già messo al collo due bronzi negli ultimi giorni (con la squadra maschile e nella prova a coppie miste insieme a Manila Esposito).

Il marchigiano si era presentato all’atto conclusivo con il miglior punteggio di qualificazione (14.433), ottenuto al termine dello scoppiettante esercizio offerto lunedì sera. Oggi il nostro portacolori ha commesso alcune sbavature, ha messo un piede fuori pedana sul doppio teso avvitato e non è riuscito a stoppare l’ultimo elemento acrobatico mancando il punteggio di bonus, venendo così premiato con il punteggio di 13.966 (5.6 la nota di partenza, 8.466 per l’esecuzione).

Lorenzo Minh Casali aveva espresso la propria soddisfazione per avere finalmente centrato l’ingresso in una finale di specialità e alla prima apparizione è riuscito immediatamente a salire sul podio, oggi preceduto soltanto da due fuoriclasse britannici. Luke Whitehouse e Harry Hepworth hanno portato in gara due esercizi caratterizzati dall’esorbitante D Score di 6.1 (mezzo punto in più dell’azzurro) e si sono sfidati per la conquista del titolo: l’ha spuntata Whitehouse con un eccellente 14.500, che si è laureato Campione d’Europa al quadrato per la terza volta consecutiva regolando il compagno di squadra (14.366).

Alle spalle di Casali, autentico pilastro dei Moschettieri con cui è sempre salito sul podio nei team eventi degli ultimi quattro Europei, si sono piazzati l’ucraino Nazar Chepurnyi (13.166), il bulgaro Kevin Penev (12.866), lo svizzero Luca Murabito (12.866) e l’israeliano Artem Dolgopyat (12.633, grosso errore per il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e argento di Parigi 2024). L’Italia ha festeggiato la quinta medaglia in questa edizione della squadra continentale: due ori (squadra femminile e all-around con Manila Esposito) e tre bronzi (squadra maschile, squadra mista con Esposito e Casali, corpo libero maschile).