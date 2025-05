Ginnastica artistica, l’Italia punta sui generalisti. Ma qualcosa inizia a muoversi anche nelle singole specialità

L’Italia ha infilato risultato di grande caratura nelle ultime edizioni degli Europei di ginnastica artistica, scalando perentoriamente le gerarchie in campo continentale e dimostrando di poter fare affidamento su una squadra maschile in grande di battagliare per le posizioni che contano: argento a Monaco nel 2022, oro ad Antalya nel 2023, bronzo a Rimini nel 2024. Gli azzurri hanno girato l’intero podio di questa manifestazione, lo hanno nel frattempo accarezzato ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno concluso con un onorevole sesto posto.

I Moschettieri cercheranno di confermarsi su certi standard anche agli Europei 2025, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. Il Bel Paese ha puntato sui generalisti negli ultimi anni, focalizzandosi sui risultati di squadra ottenuti con uomini abili un po’ su tutti gli attrezzi e con pochi picchi, come testimoniato durante dai risultati ottenuti durante i Giochi.

Yumin Abbadini ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale agli Europei di Rimini, ma è ottimo anche alla sbarra. Nicola Bartolini è stato Campione del Mondo al corpo libero, Lorenzo Minh Casali ha un buon corpo libero. Qualcosa si è iniziato a muovere con le singole specialità, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta sono eccellenti al cavallo con maniglie e infatti sono stati convocati per gli Europei.