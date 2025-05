Ginnastica artistica, l’Italia insegue sogni con i Moschettieri agli Europei. Tra podio a squadre e ambizioni individuali

L’Italia ha infilato risultato di grande caratura nelle ultime edizioni degli Europei di ginnastica artistica, scalando perentoriamente le gerarchie in campo continentale e dimostrando di poter fare affidamento su una squadra maschile in grande di battagliare per le posizioni che contano: argento a Monaco nel 2022, oro ad Antalya nel 2023, bronzo a Rimini nel 2024. Gli azzurri hanno girato l’intero podio di questa manifestazione, lo hanno nel frattempo accarezzato ai Mondiali e alle Olimpiadi di Parigi 2024 hanno concluso con un onorevole sesto posto.

I Moschettieri cercheranno di confermarsi su certi standard anche agli Europei 2025, che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. La giornata di martedì avrà un peso specifico enorme per i ragazzi guidati dal DT Giuseppe Cocciaro: si disputeranno le qualificazioni che assegneranno anche le medaglie nella gara a squadre, adottando il format 5-4-3 (ogni Nazione è composta da cinque ginnasti, se ne schierano quattro su ciascun attrezzo, soltanto i migliori tre punteggi per ciascuna specialità vengono considerati ai fini della classifica).

L’Italia punta chiaramente a una medaglia, fronteggiando a viso aperto compagini di enorme caratura come Ucraina, Gran Bretagna, Turchia, Svizzera, Francia, Germania. Ci si affiderà a due eccellenti generalisti come Yumin Abbadini (lo scorso anno argento sul giro completo) e Mario Macchiati, mentre Lorenzo Minh Casali ha accusato una distorsione e dunque non si cimenterà sul cavallo con maniglie. Non mancano ambizioni nelle specialità, magari con Abbadini alla sbarra e Macchiati alle parallele pari, con Gabriele Targhetta e/o Edoardo De Rosa al cavallo con maniglie, con Carlo Macchini alla sbarra se verrà convocato come individualista fuori dalla squadra.