Ginnastica artistica, i convocati dell’Italia per gli Europei: Bartolini guida i Moschettieri in Germania

Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei che andranno in scena a Lipsia (Germania) dal 26 al 31 maggio. I Moschettieri si presenteranno in terra tedesca sulla scia degli eccellenti risultati ottenuti nelle gare a squadre delle ultime rassegna continentali: argento nel 2022, oro nel 2023, bronzo nel 2024. Per l’occasione sono stati chiamati quattro quinti della formazione capace di concludere al sesto posto il team event delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il capitano sarà Nicola Bartolini, che non disputerà il concorso generale visto che deve ancora recuperare il miglior stato di forma su tutti gli attrezzi, ma che proverà a fare la differenza soprattutto tra corpo libero e volteggio. Riflettori puntati su Yumin Abbadini, che lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale a Rimini e che inseguirà il risultato di lusso anche alla sbarra.

Mario Macchiati sarà impegnato sul giro completo proprio per cercare di ottenere un gran risultato di squadra, mentre un altro generalista del calibro di Lorenzo Minh Casali non salirà sul cavallo con maniglie. Proprio su questo attrezzo saranno chiamati a dare il massimo due grandi specialisti come Edoardo De Rosa (che completerà il quintetto tricolore) e Gabriele Targhetta (in gara come individualista).

Bartolini, Macchiati, Abbadini e Casali erano presenti ai Giochi la scorsa estate, il posto di Macchini è stato preso da De Rosa. Il Direttore Tecnico sarà affiancato dagli allenatori Alberto Busnari, Marco Fortuna e Paolo Quarto. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani convocati per gli Europei 2025 di ginnastica artistica.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Nicola Bartolini

Yumin Abbadini

Lorenzo Minh Casali

Mario Macchiati

Edoardo De Rosa

Gabriele Targhetta (solo come individualista)