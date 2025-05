Ginnastica artistica, Casali spaziale agli Europei: primo al corpo libero! Targhetta show, Bartolini e Abbadini in finale

Lorenzo Minh Casali ha sbalordito nelle qualificazioni agli Europei 2025 di ginnastica artistica, eseguendo un esercizio strepitoso al corpo libero. Il nostro portacolori ha firmato il miglior punteggio di giornata sulla pedana di Lipsia (Germania), siglando un perentorio 14.433 (5.6 la nota di partenza, 8.733 per l’esecuzione, un decimo di bonus) e lasciandosi alle spalle delle stelle assolute come l’israeliano Artem Dolgopyat (14.400 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e argento di Parigi 2024), i britannici Harry Hepworth (14.400) e Luke Whitehouse (14.266).

Gabriele Targhetta si è presentato in terra tedesca da individualista (non ha dunque contribuito alla prestazione della squadra, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel team event) e al cavallo con maniglie si è confermato un superbo specialista, confezionando un esercizio di enorme sostanza (14.533, 5.9 il D Score e 8.633 per l’esecuzione) e concludendo in seconda posizione tra gli armeni Hamlet Manukyan (14.566) e Mamikon Khachatryan (14.400). Anche Yumin Abbadini, quinto con 14.233, parteciperà all’atto conclusivo che andrà in scena venerdì pomeriggio.

Nicola Bartolini ha eseguito i due salti al volteggio (14.266 e 14.133) e con la media di 14.199 ha chiuso in quinta posizione, meritandosi così l’ingresso in finale. Alla tavola il migliore è stato il britannico Juke Jarman (14.549) davanti all’armeno Arthur Davtyan (14.516) e all’ucraino Nazar Chepurnyi (14.466). L’Italia festeggia così quattro finali di specialità e un doppio pass per l’atto conclusivo nel concorso generale individuale, dove rivedremo all’opera Yumin Abbadini (undicesimo) e Mario Macchiati (ventesimo).