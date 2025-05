Ginnastica artistica, Adem Asil vince l’all-around agli Europei e firma il bis. Abbadini 12°

Il turco Adem Asil ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica artistica, imponendosi a Lipsia con il punteggio di 82.398 (13.466 al corpo libero, 12.833 al cavallo, 14.766 agli anelli, 14.300 al volteggio, 13.500 alle parallele pari, 13.533 alla sbarra). Il 26enne anatolico ha sbagliato meno rispetto alla concorrenza in una gara condita da diversi errori da parte degli atleti in pedana ed è riuscito a salire sul gradino più alto del podio per la seconda volta in carriera dopo il trionfo di due anni fa ad Antalya.

Il Campione del Mondo 2022 agli anelli si è lasciato alle spalle il sorprendente francese Leo Saladino (81.430) e l’ungherese Krisztofer Meszaros (81.164), che ha regolato di misura l’altro transalpino Anthony Mansard (81.098) e il tedesco Nils Dunkel (80.932), mentre l’atteso svizzero Noe Seifert si è fermato in sesta piazza (80.631) appena davanti allo spagnolo Joel Plata (80.465) e all’olandese Casimir Schmidt (80.098).

Yumin Abbadini si era presentato in Germania dopo che lo scorso anno aveva conquistato la medaglia di bronzo nell’all-around e sperava di confermarsi ai piani alti, forte del terzo posto conseguito con la squadra un paio di giorni fa. L’azzurro è però caduto al corpo libero (12.300), ha commesso un errore al cavallo con maniglie (13.300) e ha faticato agli anelli (12.566), fermandosi così al dodicesimo posto con il riscontro di 79.232. Il nostro portacolori ha comunque avuto modo di distinguersi alla sbarra (14.033) riscattando la caduta della qualifica, poi ha ottenuto 13.400 alle parallele e 13.633 al volteggio.

Yumin Abbadini tornerà in gara domani pomeriggio per disputare la finale di specialità al cavallo insieme a Gabriele Targhetta. Mario Macchiati si è invece fermato al diciannovesimo posto con il punteggio complessivo di 77.065 (13.600 al corpo libero, 13.666 al cavallo, 12.966 agli anelli, 12.500 al volteggio, 11.833 alle parallele, 12.800 alla sbarra).