Gigante-Shelton, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Matteo Gigante non vuole smettere di sognare e, sulle ali dell’entusiasmo per la strepitosa vittoria su Stefanos Tsitsipas, proverà a compiere una nuova impresa contro Ben Shelton al terzo turno del Roland Garros 2025. Il giovane azzurro, proveniente dalle qualificazioni, sta disputando il miglior Slam della carriera e a questo punto mette nel mirino un posto agli ottavi, in cui se la vedrebbe quasi sicuramente con Carlos Alcaraz.

Il 23enne azzurro, numero 167 del ranking mondiale, non avrà nulla da perdere a cospetto del talento statunitense numero 13 della classifica ATP e già capace di giocare ben due semifinali Major tra New York (2023) e Melbourne (2025). Nessun precedente ufficiale tra i due mancini, con Gigante che si troverà di fronte ad un avversario molto diverso rispetto a Tsitsipas dovendo quindi cambiare qualcosa a livello tattico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gigante-Shelton, valevole come terzo turno del Roland Garros. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO GIGANTE-SHELTON ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio

Court Simonne Mathieu – Inizio alle ore 11.00

V. Mboko vs Q. Zheng

A seguire

K. Khachanov vs T. Paul

A seguire

Matteo Gigante vs B. Shelton

PROGRAMMA GIGANTE-SHELTON ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.00 alle 20.40, Eurosport 1 dalle 17.45 in poi.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.