Gigante-Shelton oggi, Roland Garros 2025: orario esatto, tv, programma, streaming

Cominciano le sfide del terzo turno del Roland Garros 2025 e nel tabellone maschile ci sarà sicuramente grande attesa per Matteo Gigante, reduce dalla fantastica impresa contro Stefanos Tsitsipas. Il romano proverà a ripetersi in un’altra sfida decisamente avvincente contro l’americano Ben Shelton, testa di serie numero tredici.

Gigante è stato protagonista di una clamorosa vittoria, tra le più sorprendenti, nel secondo turno. Un successo meraviglioso quello contro Tsitsipas, con il greco sconfitto in quattro set. Il romano ha incantato con il suo rovescio e adesso non ha davvero nulla da perdere contro Shelton e può tranquillamente sognare anche gli ottavi di finale.

Dall’altra parte c’è uno Shelton che arriva riposatissimo a questo incontro, visto che, dopo i cinque set contro Sonego, ha sfruttato il ritiro del francese Gaston, superando il secondo turno senza nemmeno scendere in campo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gigante-Shelton, valevole come terzo turno del Roland Garros. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2 (dipende dalla contemporaneità con altre partite e il Giro d’Italia); in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

Guarda il Roland Garros su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO GIGANTE-SHELTON ROLAND GARROS 2025

Venerdì 30 maggio

Court Simonne Mathieu – Inizio alle ore 11.00

Terzo Match – Matteo Gigante vs. Ben Shelton (USA)

In precedenza

Mboko vs. Zheng

Khachanov vs. Paul

PROGRAMMA GIGANTE-SHELTON ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o Eurosport 2 (dipende dalla contemporaneità con altri match o il Giro d’Italia)

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.