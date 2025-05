F1 oggi in tv, GP Monaco 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 25 maggio, andrà in scena il GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre circuito cittadino del Principato si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

È nota infatti la difficoltà sulle vie monegasche di concretizzare dei sorpassi per l’elevato rischio di provocare un incidente. Anche per questa ragione, è stata imposta una regola speciale per questo week end, ovvero l’obbligo della doppia sosta per fare in modo che le squadre possano attuare delle strategie anche particolari nel corso della gara.

La Ferrari punterà le proprie fiches su Charles Leclerc. Il padrone di casa è andato vicino a centrare la pole-position davanti al suo pubblico, ma il britannico Lando Norris con la McLaren ha trovato un giro eccellente e non c’è stato nulla da fare per il pilota della Rossa. Una seconda posizione amara per Charles e ancor più deludente è quanto accaduto a Lewis Hamilton, penalizzato per impeding nei confronti di Max Verstappen e costretto a perdere tre posizioni in griglia. Scatterà dalla settima piazzola il Re Nero e vedremo se da parte sua ci sarà qualche lettura diversa dal punto di vista delle soste.

Il GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 25 maggio

Ore 15.00, F1, Gara a Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MONACO: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro la differita della gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 25 maggio

Ore 18.30, F1, Gara a Monaco – Differita tv in chiaro.