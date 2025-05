F1 oggi in tv, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 17 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP dell’Emilia-Romagna, settimo round del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Imola si assisterà a uno spettacolo decisamente apprezzabile e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Sarà un time-attack molto importante per le caratteristiche del tracciato. Sul circuito del Santerno, anche per l’ampiezza della carreggiata, è complicato superare. Per questo, le qualifiche avranno una rilevanza paragonabile a quella che c’è solitamente a Montecarlo. Un aspetto molto ben noto ai team.

In Ferrari, stando a quanto notato ieri, sono in difficoltà nella massimizzazione della prestazione. Con le gomme soft, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton fanno fatica. Inoltre, Leclerc non è al top della forma per via di un virus influenzale che l’ha debilitato alla vigilia del fine-settimana. Grandi favorite le McLaren.

Il sabato del week end del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione. È prevista la diretta in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 17 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna; TV8 offrirà in chiaro solo le qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 17 maggio

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.