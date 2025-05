F1 oggi, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 30 maggio, prende il via il fine-settimana del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito catalano assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Si tratta di un fine-settimana particolarmente atteso per via dell’adozione a partire da questo round della nuova direttiva tecnica, che ha richiesto alle scuderie l’uso di un’ala anteriore diversa e non più flessibile. Vedremo se ci saranno team che sapranno trarre giovamento più di altri di questo cambiamento.

In Ferrari sperano di essere lì a sfruttare la situazione in rapporto ai concorrenti. Su una pista come quella iberica ci si renderà conto del funzionamento dell’intero pacchetto aerodinamico, considerando un layout vario in cui è necessario trovare il giusto compromesso tra efficienza aerodinamica e deportanza.

La prima giornata di prove libere del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 30 maggio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 30 maggio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.