F1 oggi, GP Spagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 31 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Un fine-settimana atteso per l’applicazione della tanto chiacchierata direttiva tecnica, ovvero quella che ha posto il veto sulle cosiddette ali flessibili. Alla fine della fiera, McLaren ha impressionato sia come passo in qualifiche che con benzina nel serbatoio. Per questo, Lando Norris e Oscar Piastri si candidano per un ruolo di primo piano.

La Ferrari invece è stata protagonista di un primo giorno dai due volti: nella FP1 convincente e nella seconda sessione decisamente in difficoltà. Non è ben chiaro nel team del Cavallino Rampante il motivo di questo rendimento così diverso e quindi le ambizioni rischiano di esserne decisamente influenzate.

Il sabato del week end del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione. È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 31 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna; TV8 offrirà in chiaro la differita solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in differita solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 31 maggio

Ore 17.50, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.