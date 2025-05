F1, Max Verstappen porta a scuola tutti a Imola. Norris e Piastri sconfitti, Hamilton ai piedi del podio e 6° Leclerc

Dai pugni sul volante del venerdì al trionfo della domenica. Max Verstappen è anche questo e a Imola ha portato tutti a scuola nel settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il quattro-volte iridato ha dimostrato come, sulle piste dove il pilota può contare davvero, sappia fare la differenza. Dopo aver concluso in p.2 le qualifiche, l’olandese della Red Bull è andato a prendersi la quarta vittoria consecutiva sul tracciato del Santerno, nessuno come lui nella storia.

Sotto la bandiera a scacchi sventolata da Federica Brignone, l’oranje dunque ha preceduto le due McLaren del britannico Lando Norris (+6.109) e dell’australiano Oscar Piastri (+12.956). In top-5 troviamo anche la Ferrari di Lewis Hamilton (+14.356) e la Williams dell’anglo-thailandese Alexander Albon (+17.945). Sesta posizione per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (+20.774), mentre ritiro per problemi all’acceleratore di Kimi Antonelli (Mercedes).

Una gara che Max si è voluto prendere fin dal via, forzando l’ingresso alla variante del Tamburello e superando da campione Piastri. Il detentore del titolo, quindi, si è messo nella sua comfort-zone e il suo primato non è mai stato in discussione. La Virtual Safety Car del 29° giro, per il ritiro della Haas di Esteban Ocon, ha dato anche una mano all’alfiere di Milton Keynes e la Safety Car del 45° (per il ritiro di Antonelli) non ha cambiato la storia per il successo di tappa.

In casa Ferrari si è riusciti in qualche modo a minimizzare i danni dopo un sabato disastroso, con Hamilton che ha saputo sfruttare quanto la corsa ha dato, giungendo ai piedi del podio. Poca fortuna invece per Leclerc che, attuando un ottimo undercut, è stato svantaggiato dalla Virtual Safety Car citata, ritrovandosi poi nel momento della SC con gomme usate e non potendosi difendere a dovere dagli attacchi di Albon. Con questi risultati, Verstappen sale a quota 124 punti a -22 da Piastri e a -9 da Norris. Leclerc è quinto con 61 punti ed Hamilton sesto con 53.