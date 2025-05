F1, le pagelle del GP di Emilia-Romagna: Verstappen che vittoria! Norris manda un messaggio a Piastri, Hamilton ruggisce

PAGELLE GP EMILIA-ROMAGNA 2025 F1

Max Verstappen (Red Bull) 10: Che vittoria! Un successo da fuoriclasse, vero. L’unico che ci sta regalando una stagione nonostante lo strapotere delle McLaren. Si era capito sin dalla giornata di ieri che volesse vincere sfruttando una pista nella quale è molto complicato superare. L’olandese lo ha dimostrato anche in curva 1 al via andando ad attaccare Piastri come solo un quattro volte campione del mondo sa fare. Da quel momento in avanti non ho sbagliato nulla ed è andato a conquistare una vittoria pesantissima per l’intera stagione.

Lando Norris (McLaren) 7.5: dopo aver conquistato solamente la quarta posizione in qualifica oggi era letteralmente spalle al muro. Fa il massimo possibile risale e c’entra una seconda posizione di platino. Non tanto per i punti conquistati, quanto per il sorpasso realizzato sul compagno di squadra che in caso di secondo posto, avrebbe mandato ulteriormente in classifica generale. Lando doveva chiudere una gara in questo modo e l’ha fatto.

Oscar Piastri (McLaren) 6: probabilmente la gara meno brillante dell’intera stagione per l’australiano. Partiva dalla pole position ma già in curva uno aveva perso la leadership per colpa di una attacco straordinario di Verstappen. La strategia di gara lo costringe a remare e recuperare posizioni su posizioni. Perde tempo e capisce che il sogno di vincere è rimandato. Nel finale prova a difendersi su Norris ma soccombe.

Lewis Hamilton (Ferrari) 7.5: Nel suo caso, invece probabilmente la miglior gara della stagione. Nel giorno più complicato, partendo dalla 12ª posizione. Sfrutta al meglio la strategia che lo vede iniziare la gara con le gomme hard nel finale dopo la Safety Car utilizza al meglio le gomme nuove in centro, una quarta posizione davvero importante.

Alexander Albon (Williams) 7: ennesima prova di qualità per il thailandese la vettura, non si è capito, è migliorata con gli ultimi aggiornamenti, ma lui la sa sfruttare nel migliore dei modi le occasioni quando la sua parte ma il senso milione di bolli l’occasione fino al sorpasso su Leclerc nel finale.

Charles Leclerc (Ferrari) 7: non fa più notizia, ma le occasioni non sono andate nella sua direzione. Come spesso capita il monegasco e nel posto sbagliato al momento sbagliato e anche la gara odierna non ha fatto differenza. Nonostante una macchina poco competitiva sfiora addirittura il podio nel finale con le gomme ormai alla tela corre solamente in difesa e chiude con un sesto posto amaro.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 6.5: dopo un weekend complicato, probabilmente subendo la pressione di essere a casa, sembra riuscire a svoltare con una gara decisamente positivo. Sul più bello però, la sua macchina l’abbandona, e la sua gara di casa si chiude nel peggiore dei modi.