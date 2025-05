F1, il meteo del GP dell’Emilia-Romagna: pioggia possibile compagna di viaggio a Imola

Messo in archivio l’appuntamento di Miami, il Circus della F1 guarda al ben più tradizionale week end di Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari (16-18 maggio). Un fine-settimana importante per la Rossa, in cui ci si aspetta una reazione, dopo che nei primi sei round le due SF-75 del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton sono state piuttosto in ombra.

Ebbene, in vista della tre-giorni sul circuito del Santerno bisognerà considerare anche la variabile meteorologica. Secondo Weather.com, venerdì 16 le nuvole potrebbero portare con sé la pioggia e andare ad alterare gli equilibri, nella preparazione per le qualifiche e la gara.

Lo stesso ragionamento lo si potrà fare sabato 17, con FP3 e time-attack per la griglia di partenza, in cui il rischio dell’arrivo di Giove Pluvio non è affatto scongiurato. Domenica 18 il GP inizierà alle 15:00. Si prevede che sia il giorno più caldo con 24°C, ma con un 24% di possibilità di pioggia.

A questo punto, bisognerà essere pronti a ogni eventualità e le squadre disposte a essere piuttosto flessibili per quanto detto.