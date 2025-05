F1, GP Spagna 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 30 maggio-1 giugno

Dal 29 maggio al 1° giugno andrà in scena il week end del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Barcellona assisteremo a un fine-settimana molto importante, che potrebbe andare a definire in maniera importante gli equilibri in pista.

In occasione di questa tappa, infatti, sarà applicata una nuova direttiva tecnica che andrà a cambiare l’uso delle ali sulle vetture. La FIA imporrà dei parametri di rigidezza diversi al fine di limitare il cosiddetto fenomeno delle “ali flessibili”. Un aspetto che si è particolarmente evidenziato sulle vetture della McLaren, squadra di riferimento di questo campionato.

Sarà interessante capire in quale misura tale cambiamo andrà a mutare lo scenario in pista, dal momento che anche le altre scuderie hanno cercato in qualche modo di “imitare” quanto fatto dal team di Woking. Sul tecnico circuito catalano motivi di interesse non ne mancheranno e la Ferrari si spera possa recitare un ruolo da primattrice, dopo il secondo posto ottenuto da Charles Leclerc a Monaco.

Il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno in esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP SPAGNA F1 2025

Venerdì 30 maggio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 31 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 1° giugno

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SPAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

