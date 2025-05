F1, GP Monaco 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc super nel Principato, 3° Hamilton dietro a Piastri. Antonelli in top-10

Fine nell’album dei ricorsi le prove libere 2 del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, i piloti e i team sono stati chiamati a un impegno importante per trovare la quadra su un layout estremamente particolare, dove ogni minimo errore poteva costare caro ai piloti per la vicinanza dei muretti alla carreggiata.

Ci si chiedeva quali sarebbero state le prestazioni delle Ferrari. La scuderia di Maranello si è presentata in questo fine-settimana con tanti dubbi, viste le problematiche degli altri week end. La difficoltà nel trovare velocità nella percorrenza di curve di media-bassa velocità era la preoccupazione più grande, viste le caratteristiche del tracciato monegasco.

L’anno passato trionfo Charles Leclerc, spezzando la maledizione nel round di casa e la replica in questo 2025 si pensava sarebbe stata complicata. McLaren, infatti, è stata descritta come la favorita del fine-settimana, vista la grande continuità di rendimento dimostrata nel corso di questa stagione per una macchina in grado di adattarsi a qualsiasi circostanza. Bisognava però prestare attenzione alle magie di Max Verstappen, visto quanto fatto dall’olandese della Red Bull a Imola.

Leclerc ha terminato davanti a tutti la FP2 col crono di 1:11.355 a precedere di 0.038 la McLaren di Oscar Piastri e di 0.105 il compagno di squadra Lewis Hamilton. Quarta l’altra vettura di Woking di Lando Norris (+0.322). Kimi Antonelli con la Mercedes ha concluso in nona posizione a 0.647, immediatamente davanti a Verstappen su Red Bull (+0.713), mentre l’altra W15 di George Russell ha terminato in dodicesima piazza (+0.737).

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP MONACO F1 2025

1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.355

2 Oscar Piastri McLaren +0.038

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.105

4 Lando Norris McLaren +0.322

5 Liam Lawson Racing Bulls +0.468

6 Isack Hadjar Racing Bulls +0.487

7 Fernando Alonso Aston Martin +0.535

8 Alexander Albon Williams +0.563

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.647

10 Max Verstappen Red Bull Racing +0.713

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.717

12 George Russell Mercedes +0.737

13 Carlos Sainz Williams +0.796

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.879

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.904

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.907

17 Pierre Gasly Alpine +1.049

18 Lance Stroll Aston Martin +1.157

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.186

20 Franco Colapinto Alpine +2.060