F1, GP Monaco 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dal 23 al 25 maggio andrà in scena il week end del GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul mitico tracciato del Principato il Circus tornerà a competere e sarà un grande sfida per i piloti e le scuderie. Il celebre circuito cittadino metterà a dura prova le monoposto e non saranno ammessi errori da parte di chi sarà al volante.

La Ferrari, messo in archivio il complicato fine-settimana di Imola, volge lo sguardo a quello nel Principato con tanti punti di domanda. In una stagione avara di soddisfazioni, la problematica principale è stata quella delle qualifiche. Una criticità importante, se si pensa a quanto sia pesante il time-attack sulla pista monegasca.

L’anno scorso Charles Leclerc spezzò la maledizione e si portò a casa la vittoria davanti al pubblico di casa, lasciandosi andare anche a un tuffo in mare. La situazione è decisamente diversa in questo 2025, anche se Charles sulle vie di casa ha fatto vedere cose eccezionali. McLaren, indubbiamente favorite.

Il GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno in esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

