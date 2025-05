F1, GP Emilia-Romagna 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 16 al 18 maggio andrà in scena il week end del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Imola si tornerà a competere dopo quanto accaduto a Miami, su un tracciato old style in cui piloti e squadre saranno chiamati all’adattamento immediato per trovare la prestazione.

In Florida la McLaren ha messo in mostra i muscoli e confermato la propria forza tecnica. In questo discorso, l’australiano Oscar Piastri ha ottenuto la quarta vittoria stagionale e la sua posizione di leader della classifica piloti ne è risultata ulteriormente rafforzata. La scuderia di Woking può avere, dunque, solide ambizioni per replicare anche in questo week end.

Per la Ferrari, invece, un fine-settimana negli States negativo. Al di là della “genialata” di Lewis Hamilton nella Sprint Race valsa il terzo posto, la SF-25 è mancata completamente di prestazione e il fatto di essere stata quinta forza in pista la dice lunga. Si spera che “l’aria di casa” possa fare bene alla Rossa, ma i miracoli su una vettura come la SF-25 non si possono fare.

Il GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in diretta tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno in esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025

Venerdì 16 maggio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 17 maggio

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

Domenica 18 maggio

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in diretta qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in diretta qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 17 maggio

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Domenica 18 maggio

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv in chiaro.