F1, George Russell senza mezzi termini: “Quando fa caldo siamo lentissimi”

George Russell ha ottenuto solo la settima piazza in quel di Imola, location che ha ospitato questa settimana il settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Qualche patema di troppo per il britannico che, stavolta, non è riuscito ad incidere in gara come fatto in molte gare precedenti.

Nello specifico il pilota della Mercedes ha dovuto cedere il passo alla ferocia di Max Verstappen, vincitore della gara davanti a Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Alexander Albon e Charles Leclerc. Non propriamente soddisfatto, il nativo di King’s Lynn ha svelato le sue impressioni una volta raggiunto il parco chiuso.

“Eravamo lentissimi – ha detto Russell -. Le tendenze sono chiare: quando fa caldo siamo lenti, e quando fa freddo siamo veloci. È una caratteristica intrinseca della macchina. Se guardiamo a qualche anno fa, la Ferrari era veloce in qualifica e lenta in gara, e ora hanno invertito la rotta, ma non ne capiscono il motivo”.

Una grana non da poco per la scuderia tedesca che, adesso, dovrà correre ai ripari in vista del GP di Monaco, previsto per la prossima settimana.