F1, George Russell: “Dobbiamo tornare a lottare per il podio, le ultime due gare sono state negative”

Dopo il Gran Premio di Monaco, la F1 si trasferisce in Spagna, a Barcellona, per il nono appuntamento del Mondiale 2025. Il weekend iberico si apre oggi con il consueto appuntamento della conferenza stampa piloti. Sarà un GP diverso con l’entrata in vigore della direttiva tecnica per ridurre la flessibilità della ali anteriori, novità che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Tra i tanti piloti che hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa figura anche George Russell, reduce da un disastroso weekend nel Principato. Il britannico, che ha dimostrato tutte le sue qualità nei GP precedenti, ha conquistato una deludente undicesima posizione. La gara spagnola potrà essere un punto di svolta per la sua Mercedes.

Durante la conferenza stampa il pilota classe 1998 ha dichiarato: “Il mio weekend a Monaco era già finito sabato, sappiamo che era una gara che si decideva in qualifica. L’obbligo dei due pit stop non è stata una grande novità come era stato previsto. Veniamo da due gare negative, però fino ad Imola siamo sempre stati nelle prime cinque posizioni nelle prove. Speriamo di tornare a disputare un weekend pulito. Ci saranno cambiamenti con le nuove ali, tutti i team dovranno modificare qualcosa ma non credo cambino le gerarchie”.

“Possiamo tornare a lottare per le posizioni che contano, siamo un passo dietro alla McLaren specialmente quando fa caldo, in questo weekend la temperatura della pista dovrebbe essere molto alta. La differenza con Imola sarà che avremo mescole più dure, speriamo che questo vada a nostro favore”, ha poi concluso Russell.