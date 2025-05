F1, George Russell: “Dobbiamo sfruttare le qualifiche, a Monaco sono sempre state decisive”

È iniziata oggi con il consueto appuntamento del media day la settimana che porterà al Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento del Mondiale F1. Dopo l’appassionante GP dell’Emilia-Romagna, i piloti scenderanno nuovamente in pista per conquistare la vittoria nella gara del Principato, succedendo a Charles Leclerc, vincitore nel 2024.

Tra i tanti piloti che hanno rilasciato dichiarazioni alla stampa c’è anche George Russell, quarto nella classifica piloti. Il britannico è reduce da una prestazione non brillante nel GP italiano, concluso solo in settima posizione. La scuderia tedesca, al termine della gara, definita miserabile dallo stesso pilota, ha avviato un’indagine approfondita sulla sua monoposto, per capire i motivi di tale risultato.

Russell oggi, come riportato da Motorsport.com, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di affrontare questo fine settimana, perché sappiamo bene quanto le qualifiche siano state il nostro punto di forza, sino a ora. Siamo stati a un decimo dalla pole in più occasioni, ma non siamo poi riusciti a portare a casa il risultato la domenica. Qui sarà questione di una strategia a due soste”.

“Sarà interessante capire come cambieranno le cose, perché qui, in passato, è sempre stata solo questione di qualifiche. Quelle erano decisive. E stando davanti era possibile gestire il margine dalle monoposto alle proprie spalle. Era possibile gestire anche le gomme, arrivando bene a fine gara. Non credo che questo fine settimana sarà così. Quindi il ritmo gara non sarà insignificante. Sappiamo bene che questo non è stato il nostro punto di forza, almeno sino a ora”, ha poi concluso il 27enne britannico.