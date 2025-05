F1, George Russell: “Abbiamo capito di essere più veloci con la gialla. Punto al podio”

Un ottimo George Russell partirà dalla seconda fila in occasione del GP dell’Emilia Romagna, settimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’Autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola. Il pilota della Mercedes, in un sabato nero per la Ferrari e per il padrone di casa Kimi Antonelli, ha ottenuto una promettente terza posizione, dimostrando grande feeling con il giro secco.

Nello specifico il britannico, con le gomme gialle montate, ha raccolto un distacco di +0.137 rispetto ad Oscar Piastri, poleman di giornata davanti a un mai domo Max Verstappen. Visibilmente soddisfatto, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto fatto.

“Le gomme? Ci abbiamo pensato un po’: abbiamo capito che con le medie potevamo essere più veloci: è un compromesso anche in vista di domani – ha detto Russell – Sono molto vicino ad Oscar Piastri, e questo per noi è sorprendente perché sono velocissimi“.

Russell ha quindi chiosato: “È stata una grande sfida perché abbiamo rischiato di prendere la bandiera, ho perso un decimo in rettilineo perché ero vicinissimo a Sainz. Siamo davvero contenti del risultato ottenuto, ma adesso dobbiamo concentrarci in vista di domani perché vogliamo salire di nuovo sul podio”.