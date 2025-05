Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 27 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo con le qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Tre suddivisioni ci terranno compagnia fino alle ore 20.30 per conoscere le formazioni che saliranno sul podio e gli individualisti che si qualificheranno alle varie finali.

L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare al podio dopo essere riuscita nell’impresa nelle ultime tre edizioni: argento nel 2022, oro nel 2023, bronzo nel 2024. Gli azzurri scenderanno in pedana alle ore 17.30, nella terza e ultima suddivisione insieme alle altre big come Gran Bretagna, Turchia, Ucraina, Svizzera, Germania, Spagna. Il capitano sarà Nicola Bartolini, che proverà a fare la differenza soprattutto tra corpo libero e volteggio.

Riflettori puntati su Yumin Abbadini, che lo scorso anno conquistò la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale a Rimini Mario Macchiati sarà impegnato sul giro completo, mentre un altro generalista del calibro di Lorenzo Minh Casali non salirà sul cavallo con maniglie. Su questo attrezzo saranno chiamati a dare il massimo due grandi specialisti come Edoardo De Rosa (che completerà il quintetto tricolore) e Gabriele Targhetta (in gara come individualista).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di oggi (martedì 27 maggio) agli Europei 2025 di ginnastica artistica. L’ultima suddivisione sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovision Sport, tutte le qualificazioni saranno visibili in diretta streaming su Gym Tv Online al costo di 20 euro, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Martedì 27 maggio

10.00-12.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: prima suddivisione

14.00-16.55 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: seconda suddivisione

17.30-20.30 Qualificazioni maschili, valide per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre: terza suddivisione (con ITALIA)

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport per l’ultima suddivisione, gratis; Gym Tv Online per tutte le qualificazioni, al costo di 20 euro.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI

Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Edoardo De Rosa (a comporre la squadra). Gabriele Targhetta (come individualista).