Europei canottaggio 2025 oggi: orari 31 maggio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio proseguiranno oggi, sabato 31 maggio, a Plovdiv, in Bulgaria: nella terza e penultima giornata di gare si disputeranno le Finali A in undici specialità (6 olimpiche, 2 non olimpiche, 3 paralimpiche), con l’Italia che sarà presente in sei di queste.

Andranno alla ricerca del titolo continentale il singolo PR1 maschile di Giacomo Perini, il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato, il due senza senior maschile di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, il doppio senior maschile di Gabriel Soares e Niels Torre, il quattro senza senior femminile di Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi e Kiri English-Hawke, ed il quattro senza senior maschile di Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini ed Alessandro Gardino.

Per la giornata odierna degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming delle Finali A sarà fruibile su Rai Play Sport 1 e su worldrowing.com, in quest’ultimo caso con commento in inglese, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2025

Sabato 31 maggio

08.30-09.30 Finali B paracanottaggio e canottaggio

08.30 Finale B singolo PR1 maschile

08.40 Finale B due senza senior femminile

08.45 Finale B due senza senior maschile

08.50 Finale B singolo pesi leggeri maschile

08.55 Finale B doppio senior femminile

09.00 Finale B doppio senior maschile

09.05 Finale B quattro senza senior maschile

09.30-12.30 Finali A paracanottaggio e canottaggio

09.35 Finale A singolo PR1 femminile

09.48 Finale A singolo PR1 maschile (Giacomo Perini)

10.07 Finale A doppio PR3 misto

10.23 Finale A due senza senior femminile (Laura Meriano, Alice Codato)

10.38 Finale A due senza senior maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato)

10.52 Finale A singolo pesi leggeri femminile

11.09 Finale A singolo pesi leggeri maschile

11.25 Finale A doppio senior femminile

11.40 Finale A doppio senior maschile (Gabriel Soares, Niels Torre)

11.54 Finale A quattro senza senior femminile (Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke)

12.08 Finale A quattro senza senior maschile (Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Davide Comini, Alessandro Gardino)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Finali A su Rai Play Sport 1 e worldrowing.com, in quest’ultimo caso con commento in inglese.

Diretta Live testuale: OA Sport.